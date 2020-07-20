Микки Рурк пригрозил расправой Роберту де Ниро

https://static.news.ru/photo/a6c1ef68-c9cf-11ea-8b47-fa163e074e61_660.jpg Микки Рурк Фото: Anna Sergeeva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звезда Голливуда Микки Рурк пригрозил коллеге по цеху Роберту де Ниро «жёстко опустить» за критику в свой адрес.

Как пояснил Рурк в соцсетях, он узнал от своего друга о том, что де Ниро в одном из недавних интервью назвал его «лжецом», который постоянно «несёт чушь». Он возмутился такой характеристикой и подчеркнул, что так его ещё никто не называл.

Так что слушай, ты, тупая задница, если только я тебя встречу, клянусь моей бабушкой, моим братом и всеми моими собаками, я опущу тебя жёстко, на 100%, — цитирует Рурка MK.RU.

Конфликт между актёрами начался более 30 лет назад, после съёмок в фильме «Сердце ангела». По словам Рурка, де Ниро вёл себя слишком высокомерно по отношению к нему. Он также считает, что по вине де Ниро не получил роль в «Ирландце» Мартина Скорсезе.

Ранее NEWS.ru писал, что аналитики назвали де Ниро лидером по количеству сыгранных в кино злодеев. Они подсчитали, что за свою карьеру актёр сыграл 19 отрицательных персонажей.