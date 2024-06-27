Михалкова вновь «стала женой» Робака: что смотреть на неделе

Фото: KION

Анна Михалкова и Александр Робак в сериале «Убойный отпуск»

С 27 июня по 4 июля в кино выходит вестерн Кевина Костнера «Горизонты: Часть 1», триллер «Клуб Зеро» с Мией Васиковски и русская комедия «Бывший в помощь». На платформах стартуют сериалы «Убойный отпуск» и «Суперген». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Горизонты: Часть 1»

Премьера: 27 июня.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Кевин Костнер, Сэм Уортингтон, Джена Мэлоун, Сиенна Миллер, Майкл Рукер, Изабель Фурман, Эбби Ли, Джефф Фэйи, Джованни Рибизи, Дэнни Хьюстон.

Зачем смотреть: первая часть эпического вестерна Кевина Костнера.

События в вестерне происходят во второй половине XIX века и длятся на протяжении 15 лет. В центре истории — переселенцы с Востока, которым предстоит пройти сложный путь, прежде чем освоить новые земли и одержать победу в войне с индейцами.

«Горизонты: Часть 1» — пятая режиссерская работа голливудского актера Кевина Костнера. Напомним, драма «Танцующий с волками» — дебют Костнера в качестве режиссера — принесла ему семь премий «Оскар», включая категории «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Идея «Горизонтов» впервые возникла у Костнера в 1988 году, но тогда он переключился на боевик «Открытый простор». Производство картины возобновилось лишь в 2022-м. Режиссер вложил $38 миллионов из собственных средств, потому что ни одна студия не согласилась подписать контракт и финансировать проект.

«Клуб Зеро»

Премьера: 27 июня.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Миа Васиковски, Ксения Девриендт, Люк Баркер, Флоренс Бэйкер, Гвен Каррант, Андрей Хозок.

Зачем смотреть: трагикомедия о ненависти к жизни от режиссера Джессики Хауснер.

Фильм начинается с того, что в элитном частном колледже Святой Катерины появляется новая учительница — мисс Новак (Миа Васиковски). Она учит студентов осознанно относиться к еде. Семь студентов озвучивают свои цели на курс. Кто-то стремится к ответственному потреблению, кто-то хочет улучшить физическую форму или понять принципы современной диетологии и лишь один, Бен, признается, что пришел за дополнительным зачетом, необходимым для получения стипендии.

Последователи философии мисс Новак образуют закрытый Клуб Зеро — тайное сообщество, члены которого решают, что они могут в принципе отказаться от еды — и тем самым изменить мир. Постепенно родители и школьная администрация начинают понимать, что что-то не так.

Это не просто фильм о расстройствах пищевого поведения, но и сатира на современное общество. Здесь люди, неуверенные в своем будущем, находят харизматичных псевдоспасителей в виде блогеров и коучей, чтобы получить готовые ответы на сложные вопросы.

«Бывший в помощь»

Премьера: 27 июня.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Вячеслав Чепурченко, Роман Курцын, Ирина Безряднова, Ян Цапник, Ксения Кутепова, Маргарита Аброськина.

Зачем смотреть: новый русский ромком с острым сюжетом.

В центре истории — Лера (Ирина Безряднова) и Герман (Вячеслав Чепурченко). Молодые люди готовятся к свадьбе. Жених собирается подарить невесте автомобиль. Неожиданно продавцом салона оказывается бывший парень Леры — Макс (Роман Курцын), безбашенный каскадер, подрабатывающий в автосалоне.

Макс настаивает на тест-драйве и устраивает безумный форсаж, который заканчивает экстремальным торможением. В результате удара Лера забывает последний год жизни, а с ним — своего жениха Германа. Из-за амнезии девушка уверена, что встречается с Максом.

По словам врача, вернуть память Лере можно с помощи реконструкции ярких событий из жизни с бывшим. Тогда Герман предлагает Максу представить его Лере как своего друга детства, чтобы они втроем жили под одной крышей.

«Суперген»

Премьера: 27 июня.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Эдди Марсан, Эделайо Эдедайо, Тревис Джей, Санчес Браун, Майкл Салами.

Зачем смотреть: фантастический боевик о людях со сверхспособностями, которые не понимают, что с ними делать.

По сюжету группа людей отдельно друг от друга обнаруживает, что у каждого стали появляться способности, которыми не обладает обычный человек. Они в растерянности не понимают, почему это произошло именно с ними и что теперь делать. Способности не помогают, а мешают жить каждому из них. Со временем герои объединятся для того, чтобы понять, за что им такое наказание и почему судьба выбрала именно их.

Режиссером сериала выступил британский рэпер и актер Эндрю Онвуболу, известный под псевдонимом Rapman. Он вдохновлялся сериалами «Герои» и «Плохие», которые также повествуют о людях со сверхспособностями.

«Убойный отпуск»

Премьера: 1 июля

Где смотреть: Kion

В ролях: Анна Михалкова, Александр Робак, Любовь Аксёнова, Степан Девонин, Наталия Мещанинова, Игорь Мишин.

Зачем смотреть: многосерийный ромком о супружеской паре, которая пытается сохранить брак.

Сериал расскажет историю Любы (Анна Михалкова) и Ромы (Александр Робак). Они много лет прожили вместе, но брак трещит по швам. И чем больше они пытаются сохранить его, тем становится хуже. У пары есть дочь Наташа, которая тоже строит свою судьбу. Она счастлива в браке со Степаном и ждет ребенка. Но постоянные конфликты родителей заставляют ее вмешаться в процесс их примирения.

Дочь и зять дарят Любе и Роме путевку в Турцию. Там Люба сначала требует развода, а затем после бурной ночи с турком обнаруживает в постели его труп. Эта ситуация переворачивает все с ног на голову, и супруги становятся свидетелями страшного преступления.

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