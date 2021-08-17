Михалков заявил, что скандал вокруг Деппа не помешает ему работать в России

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что скандал вокруг голливудского актёра Джонни Деппа не помешает ему работать в России. По его словам, личная жизнь звезды «Пиратов Карибского моря» не служит основанием для отказа в съёмках у отечественных режиссёров.

Скандалы, которые сейчас происходят там (на Западе. — NEWS.ru), абсолютно не имеют никакого отношения к нашей этике и эстетике, к тому, что нам понятно, дорого и близко, что для нас может являться основанием кого-то не снимать, — отметил Михалков.

Кинорежиссёр пояснил: в данной ситуации важнее, в каком жанре Депп хотел бы сыграть в России, и насколько его позиция о стране совпадает с точкой зрения желающего работать с ним режиссёра.

Накануне актёр дал своё первое интервью после проигрыша дела о клевете. До этого кинокомпания MGM отказалась выпускать его новый фильм «Великий» после скандала. Депп ранее проиграл серьёзное дело о клевете против британской газеты The Sun. В последнем интервью он заявил, что Голливуд его «байкотирует», однако, несмотря на их решение, Депп всё ещё не верит, что фильм «Великий» не будет показан в кинотеатрах.

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