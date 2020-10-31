Михалков рассказал, что его больше всего поразило в общении с Шоном Коннери

https://static.news.ru/photo/9eff2a18-1b8f-11eb-a8d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/www.imago-images.de/Global Look Press

Советский и российский режиссёр Никита Михалков рассказал о совместных съёмках с британским актёром Шоном Коннери в фильме «Красная палатка».

Самое меня поразившее было то, что рядом с ним ты абсолютно не чувствовал себя находящимся рядом со звездой. Он был благородно аристократично демократичен, — вспомнил режиссёр.

По его словам, британский актёр обладал интересом к окружающему миру, чего не было у многих звёзд, которые интересовались только собой, сообщает РИА Новости.

«Красная палатка» (1969) — фильм Михаила Калатозова, совместного производства СССР и Италии, главные роли в картине сыграли Питер Финч, Шон Коннери и Клаудиа Кардинале.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Его сын Джейсон рассказал, что отец скончался во сне. Причина смерти артиста не называется, известно, что некоторое время он был нездоров.

Коннери снялся более чем в 70 фильмах, семь из них — о британском шпионе Джеймсе Бонде, где актёр исполнил главную роль. За фильм «Неприкасаемые» (1987) Коннери был удостоен премий «Оскар» и «Золотой глобус». Последний раз актёр появился на экране в фильме «Лига выдающихся джентльменов» (2003).