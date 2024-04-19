Михалков раскрыл критерии отбора на Московский кинофестиваль Михалков: единственным критерием на Московском кинофестивале является качество

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

На Московский международный кинофестиваль проходят только качественные картины, заявил режиссер Никита Михалков. По его словам, мероприятие никогда не было ангажированным, на него приезжают художники из разных стран, в том числе недружественных. Режиссер считает, что они так поступают не из-за храбрости, а потому что уверены в правоте России, передает корреспондент NEWS.ru.

Они художники, они нормальные люди. Я думаю, что они думают, что мы правы. И это принципиально. <...> Только качественные картины. Патриотическая картина может быть таким говном, что она только хуже сделает. К сожалению, на этом очень многие спекулируют. Это только вред приносит. Поэтому существует один критерий — качество. Фильм может не нравиться с точки зрения идеологии или принципов, но есть качество и его отсутствие, — заявил Михалков.

Актер Дмитрий Дюжев, посетивший ММКФ, ранее заявил, что кинофестивали необходимы, чтобы творческие люди могли обмениваться вдохновением. По его словам, такие мероприятия предоставляют деятелям кинематографа уникальную возможность обмениваться опытом, а впоследствии создавать новое.