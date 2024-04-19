Михалков процитировал Чехова, говоря об экранизации классики Михалков вспомнил цитату Чехова о Шекспире на вопрос об экранизации классики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков вспомнил писателя Антона Павловича Чехова, отвечая на вопрос журналиста об экранизации классических произведений. Из ответа следует, что режиссер не выступает против подобных кинокартин, однако считает, что делать это нужно так, чтобы не обидеть авторов оригиналов, передает корреспондент NEWS.ru.

Я вам отвечу словами Антона Павловича Чехова: «Играйте Гамлета как хотите, но делайте это так, чтобы не обижался Шекспир», — констатировал Михалков на брифинге.

Именитый режиссер также заявил, что фильм «Пророк» о жизни Александра Пушкина является очень глубокой, свежей и честной кинокартиной. По его словам, создателям удалось рассказать о поэте весело, но в то же время трагично и с большой любовью.

Кинокартина «Пророк» выйдет на большие экраны 14 февраля 2025 года. Она расскажет историю жизни великого поэта от лицейских дней до роковой дуэли, создал картину молодой режиссер Феликс Умаров.

На брифинге Михалков также рассказал, что российский зритель воспитан на русской литературе и на советском кинематографе. По его словам, именно поэтому огромную кассу собирают фильмы, которые учитывают это качество граждан.