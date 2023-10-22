Михалков предложил открыть в Ельцин Центре больницу для таджиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон ТВ» предложил открыть медицинский центр для граждан Таджикистана в Екатеринбурге на базе Ельцин-центра. По его словам, это было бы совершенно справедливо.

Я бы согласился, чтобы был построен таджикский медицинский центр в Ельцин Центре. Это самое идеальное место, которое будет всегда напоминать, как был развален Советский Союз, — сказал Михалков.

Таким образом режиссер отреагировал на планы таджикской диаспоры открыть в Екатеринбурге собственное медучреждение на улице Донбасской, 6. Этот вопрос обсуждался 4 октября на встрече генконсула Таджикистана в городе Зафара Сайидзоды с членами диаспоры и директором частного екатеринбургского медцентра «Новые технологии» Тарасом Стаховым. Предполагается, что в случае открытия медцентр будет специализироваться на обслуживании уроженцев Таджикистана и других стран Центральной Азии.

Ранее Михалков уже неоднократно выступал с критикой деятельности Ельцин Центра. Так, в 2022 году кинематографист призывал присвоить этому общественному пространству статус иностранного агента.

В мае 2023 года Михалков высказал мнение, что Ельцин Центр нужно закрыть. Режиссер отмечал, что не против того, чтобы в России существовал музей первого президента страны Бориса Ельцина, однако выражал недовольство тем, как посетителям центра в Екатеринбурге преподносят роль экс-главы государства в современной истории РФ.