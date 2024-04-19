Михалков объяснил, какие фильмы нравятся российскому зрителю Михалков: огромную кассу собирают фильмы, учитывающие качества россиян

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Российский зритель воспитан на русской литературе и на советском кинематографе, заявил президент Московского международного фестиваля Никита Михалков на брифинге. Поэтому огромную кассу собирают фильмы, которые учитывают это качество граждан. Он привел в пример такие кинокартины, как «Легенда №17», «Движение вверх» и «Бременские музыканты», передает корреспондент NEWS.ru.

Я убежден, что наш зритель воспитан на русской литературе <...> Успех заключается в одном — человек должен понимать, кого любит тот, кто делал картину, и кого он сам должен полюбить <...> Собирают огромную кассу на том самом качестве российского зрителя, который воспитан на советском кинематографе и русской литературе, — заявил Михалков.

По словам режиссера, даже самый «последний бомж» является человеком Достоевского. Сам он может не знать имени писатель, однако Достоевский знал этого человека и рассказывал о нем.

Мы все равно от одного корня, мы можем с одной стороны украсть, а с другой отдать последнюю рубашку незнакомому человеку. Мы так устроены, — отметил Михалков.

На брифинге режиссер также заявил, что Московский международный кинофестиваль хорош тем, что на нем представлены разнообразные фильмы. Кроме того, во всех представленных картинах нет того, что противоречило бы Конституции РФ, например, воспевания ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), добавил он.