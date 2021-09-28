Михалков назвал причину, по которой российские фильмы не получат «Оскар»

Премия американской киноакадемии «Оскар» стала политизированной, и в ней нет смысла участвовать российским фильмам. Об этом заявил в беседе с РИА Новости режиссёр Никита Михалков.
По мнению Михалкова, ни один из российских фильмов не может
Никакие. Потому что «Оскар» уже стал никаким, — заявил режиссёр отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Михалков не отрицает, что в этой премии необходимо участвовать, однако нынешний «Оскар» «стал абсолютно политизированным».
Сам Никита Михалков стал обладателем премии американской киноакамедии в 1995 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» с лентой «Утомлённые солнцем».
Ранее стали известны обладатели главной американской премии в области телевидения «Эмми».