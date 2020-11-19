Мэттью Макконахи рассказал, что может побудить его податься в политику

https://static.news.ru/photo/cf980034-2a38-11eb-a75d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Mullenix/Global Look Press

Голливудский актёр Мэттью Макконахи заявил, что на сегодняшний день шанс того, что он может заняться политикой, крайне мал.

Об этом он сказал в интервью WBRC, отвечая на соответствующий вопрос радиоведущего Хью Хьюитта. По признанию Макконахи, политика сейчас кажется ему безнадёжным делом, передаёт «МК».

Когда политика пересмотрит свою цель, я мог бы быть намного более заинтересованным, — заявил актёр.

По его словам, подобное решение будет больше зависеть от людей в штате, чем от него самого. Он отметил, что на сегодняшний день в обществе утрачены социальные контакты — люди больше не доверяют друг другу, а это, в свою очередь, стало причиной утраты доверия к самим себе.

Если это распространится как эпидемия, то у нас будет анархия, — подчеркнул Макконахи.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр Мэттью Макконахи рассказал о пережитом в юности сексуальном насилии.