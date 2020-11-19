Мэттью Макконахи рассказал, что может побудить его податься в политику

Голливудский актёр Мэттью Макконахи заявил, что на сегодняшний день шанс того, что он может заняться политикой, крайне мал.
Об этом он сказал в интервью WBRC, отвечая на соответствующий вопрос радиоведущего Хью Хьюитта. По признанию Макконахи, политика сейчас кажется ему безнадёжным делом,
Когда политика пересмотрит свою цель, я мог бы быть намного более заинтересованным, — заявил актёр.
По его словам, подобное решение будет больше зависеть от людей в штате, чем от него самого. Он отметил, что на сегодняшний день в обществе утрачены социальные контакты — люди больше не доверяют друг другу, а это, в свою очередь, стало причиной утраты доверия к самим себе.
Если это распространится как эпидемия, то у нас будет анархия, — подчеркнул Макконахи.
Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр Мэттью Макконахи рассказал о пережитом в юности сексуальном насилии.