https://static.news.ru/photo/4bbe6e66-ca5c-11e9-98e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armando Gallo/Global Look Press

Американский актёр Мэттью Макконахи официально стал профессором Техасского университета.

По данным пресс-службы учебного заведения, своё звание артист получил за «выдающуюся работу в качестве учителя и наставника», которую он продемонстрировал в 2015 году в студенческом лагере в Остине, где выступил в роли приглашённого инструктора.

Актёр приступит к работе на факультете радио и телевидения уже осенью. Также он продолжит вести занятия по сценарному мастерству, передаёт THR .

Мэттью Макконахи стал обладателем степени доктора кино в 1993 году. Он известен по ролям в более чем 50 фильмах, в числе которых «Волк с Уолл-стрит» и «Далласский клуб покупателей». За роль в последнем ему вручили «Оскар» и «Золотой глобус».

Ранее News.ru писал, что Макконахи на пятидесятом году жизни получил аттестат об окончании средней школы. До этого звезда Голливуда жил, не имея официального документа о школьном образовании.