Режиссёр нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал фотографии бэтмобиля, на котором в картине будет ездить исполнитель заглавной роли Роберт Паттинсон.
Новое авто заметно отличается от машин, на которых супергерой ездил в версиях франшизы от Кристофера Нолана, Зака Снайдера и Тима Бёртона. Ривз
— Matt Reeves (@mattreevesLA)
#TheBatman pic.twitter.com/qJFNprk1ut March 4, 2020
По сути, это чёрный маслкар, прошедший апгрейд. В картинах прошлых двух десятилетий Бэтмен в основном ездил на гибридных танках.
Ранее Мэтт Ривз опубликовал короткое видео, на котором Роберт Паттинсон облачён в костюм супергероя. На кадрах можно увидеть эмблему с летучей мышью и маску Тёмного Рыцаря, писал NEWS.ru.
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