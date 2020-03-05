https://static.news.ru/photo/3706b1d6-5eb8-11ea-abcc-fa163e074e61_660.jpg Мэтт Ривз Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Режиссёр нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал фотографии бэтмобиля, на котором в картине будет ездить исполнитель заглавной роли Роберт Паттинсон.

Новое авто заметно отличается от машин, на которых супергерой ездил в версиях франшизы от Кристофера Нолана, Зака Снайдера и Тима Бёртона. Ривз выложил снимки в Twitter.

По сути, это чёрный маслкар, прошедший апгрейд. В картинах прошлых двух десятилетий Бэтмен в основном ездил на гибридных танках.

Ранее Мэтт Ривз опубликовал короткое видео, на котором Роберт Паттинсон облачён в костюм супергероя. На кадрах можно увидеть эмблему с летучей мышью и маску Тёмного Рыцаря, писал NEWS.ru.