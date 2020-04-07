Мэтт ЛеБлан заявил, что воссоединение «Друзей» уже отсняли

Американский актёр Мэтт ЛеБлан подтвердил, что специальный выпуск о воссоединении персонажей сериала «Друзья» уже отснят. Артист известен как исполнитель роли Джо Трибиани в знаменитом проекте.
ЛеБлан стал гостем программы The Kelly Clarkson Show, во время которой поделился воспоминаниями о сериале и раскрыл детали работы над новым эпизодом,
Просто мы вшестером собрались вместе и вспоминаем старые деньки, — сказал артист.
Звезда шоу отметил, что эпизод будет в основном импровизационным. Когда именно, был отснят новый материал, ЛеБлан не рассказал.
Как писал NEWS.ru, в марте стало известно, что съёмки спецвыпуска сериала «Друзья» пришлось отложить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
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