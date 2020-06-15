Меры безопасности на съёмках «Мира Юрского периода — 3» обойдутся в $5 млн

https://static.news.ru/photo/1d3d3a2e-af1f-11ea-9370-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Мир Юрского периода» Фото: Universal

Кинокомпания Universal потратит $5 млн на меры профилактики коронавируса на съёмочной площадке фильма «Мир Юрского периода — 3». Работа над проектом после снятия запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией возобновится 6 июля.

Производство фильма было приостановлено в Великобритании в марте, напоминает Deadline. Из запланированных 20 недель команда успела отработать всего четыре.

Для продолжения съёмок студии придётся ввести дополнительные меры безопасности согласно рекомендациям Британской комиссии по кинематографии, чтобы избежать новых случаев заражения. На площадке будут дежурить врачи, специалисты установят 150 станций с дезинфицирующими средствами и 60 дополнительных раковин. С членами съёмочной группы проведут тренинг по профилактике COVID-19, а само место работы будут регулярно чистить.

Как писал NEWS.ru, команда фильма «Миссия невыполнима — 7» планирует возобновить работу в сентябре и закончить к маю 2021 года. Сотрудники площадки оказались в эпицентре событий, когда начались основные события пандемии.