Меры безопасности на съёмках «Мира Юрского периода — 3» обойдутся в $5 млн

Кинокомпания Universal потратит $5 млн на меры профилактики коронавируса на съёмочной площадке фильма «Мир Юрского периода — 3». Работа над проектом после снятия запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией возобновится 6 июля.
Производство фильма было приостановлено в Великобритании в марте,
Для продолжения съёмок студии придётся ввести дополнительные меры безопасности согласно рекомендациям Британской комиссии по кинематографии, чтобы избежать новых случаев заражения. На площадке будут дежурить врачи, специалисты установят 150 станций с дезинфицирующими средствами и 60 дополнительных раковин. С членами съёмочной группы проведут тренинг по профилактике COVID-19, а само место работы будут регулярно чистить.
Как писал NEWS.ru, команда фильма «Миссия невыполнима — 7» планирует возобновить работу в сентябре и закончить к маю 2021 года. Сотрудники площадки оказались в эпицентре событий, когда начались основные события пандемии.
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