Мерил Стрип исполнила рэп для киномюзикла

Актриса Мерил Стрип исполнила рэп для композиции из киномюзикла The Prom («Выпускной бал») Райана Мёрфи. Ролик доступен на YouTube.
Так, фильм повествует о старшекласснице по имени Эмма, которой запретили быть гостьей на выпускном вечере в школе. Стоит отметить, что Стрип не только отличилась своими навыками речитатива, но и сыграла одну из ролей.
В картине также приняли участие Ариана ДеБозе, Джо Эллен Пеллман, Джеймс Корден, Керри Вашингтон и Николь Кидман.
Выход картины намечен на 4 декабря. Киномюзикл станет доступен к просмотру на стриминговом сервисе Netflix.
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