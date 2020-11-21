Мерил Стрип исполнила рэп для киномюзикла

https://static.news.ru/photo/dc1da384-2bfc-11eb-b7d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: MELINDA SUE GORDON/NETFLIX/Global Look Press

Актриса Мерил Стрип исполнила рэп для композиции из киномюзикла The Prom («Выпускной бал») Райана Мёрфи. Ролик доступен на YouTube.

Так, фильм повествует о старшекласснице по имени Эмма, которой запретили быть гостьей на выпускном вечере в школе. Стоит отметить, что Стрип не только отличилась своими навыками речитатива, но и сыграла одну из ролей.

В картине также приняли участие Ариана ДеБозе, Джо Эллен Пеллман, Джеймс Корден, Керри Вашингтон и Николь Кидман.

Выход картины намечен на 4 декабря. Киномюзикл станет доступен к просмотру на стриминговом сервисе Netflix.

Ранее NEWS.ru писал, что 26 ноября в прокат выйдет новая российская лента «Виктория». Фильм рассказывает о 40-летнем чемпионе Европы по боям без правил Кирилле (Максим Щёголев), который узнаёт, что у него есть пятилетняя дочь. Привыкший менять девушек и прожигать свою жизнь на деньги от коммерческих боёв главный герой встаёт перед выбором: брать ответственность на себя или следовать привычным для себя правилам.