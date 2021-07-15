Меган Маркл выпустит мультсериал о «вдохновившейся женщинами» девочке

Герцогиня Сассекская Меган Маркл займётся выпуском многосерийного мультфильма о приключениях 12-летней девочки, вдохновившейся примером «влиятельных» женщин из истории, передаёт газета Daily Mail. Анимационный проект покажут на стриминговом сервисе Netflix.
Маркл
Меган, герцогиня Сассекс и я глубоко увлечены тем, чтобы донести вдохновляющие и позитивные истории выдающихся женщин со всего мира до глобальной аудитории всех возрастов, — подчеркнул Ферниш.
Пока неясно, про кого расскажет мультфильм — о покойной принцессе Диане — матери супруга Маркл принца Гарри. Кроме того, близким другом Дианы был и Ферниш.
Ранее сообщалось, что скандальное двухчасовое интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали в начале марта Опре Уинфри, номинировано на телепремию «Эмми». Оно заявлено в категории «Выдающийся публицистический сериал или специальный выпуск». Интервью вышло в эфир на американском телеканале CBS и собрало невиданные рейтинги.