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Компания «Союзмультфильм» покажет короткометражные фильмы — победители российских и международных кинофестивалей в рамках онлайн-марафона для людей, которые находятся в изоляции во время пандемии коронавируса. Показ получил название «Союзмульткарантин».

Во время марафона впервые можно будет увидеть мультфильм «Три сестры» Светланы Андриановой. В 2019 году он стал призёром Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, сообщает ТАСС. Зрители также смогут...