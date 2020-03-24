Меган Маркл Меган Маркл Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продюсер «Симпсонов» Эл Джин предложил герцогине Сассекской поучаствовать в озвучке американского мультипликационного сериала. 

Мы говорили о Гарри и Меган. Я слышал, что она хотела заняться озвучанием, так что если они это читают, пусть позвонят нам, — заявил восьмикратный обладатель премии «Эмми» в беседе с RedioTimes.

Принц Гарри ранее был замечен за разговором с представителями Disney, отмечает The Sun. Герцог Сассекский рассказывал, что его супруга готова озвучивать персонажей. Газета уточняет, что Маркл, по всей видимости, так и не получила предложение о работе, несмотря на попытки мужа трудоустроить её.

Гостем мультсериала «Симпсоны» стал руководитель Marvel Кевин Файги. Мужчина озвучил персонажа, пародирующего злодея Таноса из «Мстителей», писал NEWS.ru.

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