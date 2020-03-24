Продюсер «Симпсонов» Эл Джин предложил герцогине Сассекской поучаствовать в озвучке американского мультипликационного сериала.
Мы говорили о Гарри и Меган. Я слышал, что она хотела заняться озвучанием, так что если они это читают, пусть позвонят нам, — заявил восьмикратный обладатель премии «Эмми» в беседе с RedioTimes.
Принц Гарри ранее был замечен за разговором с представителями Disney,
Гостем мультсериала «Симпсоны» стал руководитель Marvel Кевин Файги. Мужчина озвучил персонажа, пародирующего злодея Таноса из «Мстителей», писал NEWS.ru.
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