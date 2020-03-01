https://static.news.ru/photo/50e776f2-5c5c-11ea-a4fe-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герцогиня Сассекская, призывавшая женщин найти внутренних «чудо-воительниц», хочет сыграть супергероиню в блокбастере. Меган Маркл потребовала от своих агентов заняться активными поисками подходящей роли.

Один из агентов супруги принца Гарри Ник Коллинз изучает рынок, пишет Daily Mail.

Он усердно ищет такой фильм для неё. Он говорит, что Меган готова и открыта к лучшим предложениям, — цитирует газета слова источника.

Издание отмечает, что у герцогини Сассекской запланированы несколько встреч в Голливуде.

Ранее NEWS.ru писал, что Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney. Она будет озвучивать персонажей. Полученные деньги пойдут на благотворительность. Жена принца Гарри сделала первую запись за шесть недель до отъезда в Канаду перед Рождеством. Вся зарплата будет перечисляться организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), которая занимается сохранением дикой природы и защищает животных от рук браконьеров.