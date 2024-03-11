«Надо снимать о войне»: Медведев о перспективах российского кино Медведев призвал снимать фильмы про СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале, что российским кинематографистам пора снимать фильмы о спецоперации. Об этом он сказал на фоне новостей о вручении премии «Оскар».

Эти «оскаров» раздают. Несколько слов о НАШЕМ кино. Оно стало гораздо более качественным, чем было еще 10–15 лет назад. Вот многое поменялось: нормальные сценарии, приличные диалоги, режиссура, игра артистов. Нравится. И тем не менее. Надо идти вперед. Снимать о войне, — написал Медведев.

При этом он отметил, что есть риск «сфальшивить на святых темах». По его словам, про войну нельзя снимать «примитивно, пошло, гламурно». Он добавил, что необходимо создавать как художественные фильмы, так и неигровое кино.

Ранее сообщалось, что «Мосфильм» начал съемки фильма о российской спецоперации на Украине. Режиссером ленты выступит Карен Шахназаров. Съемки проектов, название которых режиссер не стал раскрывать, планируют завершить к осени. Точной даты премьеры пока нет.

В феврале 2024 года в Москве состоялся премьерный показ фильма «20/22». Лента стала первой художественной киноработой, посвященной событиям российской военной спецоперации на Украине. Картину о паре влюбленных, которую разбивают боевые действия, снимали в зоне проведения СВО. Герой (актер Аристарх Венес) отправляется на СВО добровольцем в составе Российской армии, а героиня (Дарья Кукарских) узнает о бомбежках в Киеве от украинских друзей и не может принять его решение.