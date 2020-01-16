https://static.news.ru/photo/f4b0a99c-3863-11ea-bfce-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

И. о. министра культуры РФ Владимир Мединский считает, что отечественные фильмы в российском прокате показывают фантастические успехи.

Мединский ссылается на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), которая обрабатывает информацию о публичной демонстрации кинофильмов в российских кинотеатрах.

Согласно ЕАИС, в первую пятёрку кинопроката в России вошли три отечественные картины. Первое место по количеству зрителей занимает «Движение вверх» режиссёра Антона Мегердичева (12 млн зрителей), второе у ремейка Джона Фавро «Король Лев» (10,8 млн), третье у «Холопа» Клима Шипенко (9 млн).

Четвёртая позиция за военной драмой Алексея Сидорова «Т-34» (8,8 млн) и пятое место у фильма «Мстители: Финал» Энтони и Джо Руссо (8,7 млн).

Интрига — сможет ли «Холоп» в январе выдавить «Короля Льва» со второго места? А вообще, согласитесь, фантастические успехи нашего кино говорят сами за себя, — написал Мединский на своей странице в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, комедия «Холоп» заработала более 1,8 млрд рублей за новогодние праздники. Таким образом, картина стала самой кассовой комедийной лентой в истории российского проката.