https://static.news.ru/photo/29d8fc2a-24a3-11ea-a9c4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любимыми новогодними фильмами министра культуры России Владимира Мединского стали в 2018-м картина «Т-34», в 2017-м лента «Движение вверх». Об этом рассказал сам чиновник.

Любимым новогодним фильмом для меня по долгу службы является тот, который собирает максимальную кассу в новогодние каникулы. В прошлом году у меня любимым был «Т-34», в позапрошлом — «Движение вверх», — цитирует политика Life.

Накануне глава ведомства заявил, что в нашей стране существует привычка ходить на голливудские фильмы. Из-за этого в РФ кассовые сборы отечественных лент меньше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что картину Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и комедию «Один дома» Криса Коламбуса россияне назвали своими самыми любимыми фильмами на Новый год.

В топ-10 новогодних фильмов попали «Чародеи» Константина Бромберга, «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» Криса Коламбуса и «Реальная любовь» Ричарда Кёртиса. При этом ни одна из российских праздничных картин последних лет не попала в список. Поэтому аналитики составили для них отдельный рейтинг.

Топ-5 возглавила уже ставшая классикой лента 2000 года «Приходи на меня посмотреть» с Олегом Янковским и Ириной Купченко в главных ролях. На втором месте оказалась романтическая комедия «Тариф новогодний» (2008). На третьем — первый фильм серии «Ёлки» (2010), сообщила пресс-служба онлайн-сервиса.