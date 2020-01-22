https://static.news.ru/photo/b45037c6-3da1-11ea-b0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед уходом с поста главы министерства культуры Владимир Мединский успел издать ещё один указ. Бывший уже глава ведомства отменил показ голливудских фильмов в российских кинотеатрах на майские праздники. Об этом стало известно в четверг, 23 января.

Перед празднованием 75-летия со Дня победы в Великой Отечественной войне в кинотеатрах на территории РФ будут показывать исключительно российские фильмы. Мединский заявил, что Голливуд может «даже не заявляться на майские праздники».

Никаких «Мстителей». Мстить мы будем только фашистам. Это я вам обещаю, — цитируют Мединского «Ведомости».

Ранее NEWS.ru писал, что Мединский, возглавлявший министерство культуры с 2012 года, покинет свой пост.

Известно, что кандидатом на место Мединского является Ольга Любимова — его подчинённая, возглавляющая департамент кинематографии.