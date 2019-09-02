Первая часть киносаги «Матрица» снова появится в российском прокате с 14 октября.
Об этом сообщила кинокомпания «Маурис Филм». По её данным, выход картины в повторный прокат в России через 20 лет после премьеры стал возможным благодаря сотрудничеству «Маурис Филм» и Warner Bros.
14 октября 2019 года картина вновь выходит в российский прокат, ровно двадцать лет спустя после исторического старта культового сай-фай экшена в России, — рассказали в пресс-службе компании.
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Ранее News.ru писал, что кинокомпания Warner Bros. Pictures Group планирует приступить к съёмкам четвёртой части легендарного фильма «Матрица». Об этом сообщил глава киностудии Тоби Эммерих.