https://static.news.ru/photo/3e896586-cdac-11e9-a5e1-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Матрица» Фото: Warner Bros. Pictures Co.

Первая часть киносаги «Матрица» снова появится в российском прокате с 14 октября.

Об этом сообщила кинокомпания «Маурис Филм». По её данным, выход картины в повторный прокат в России через 20 лет после премьеры стал возможным благодаря сотрудничеству «Маурис Филм» и Warner Bros.

14 октября 2019 года картина вновь выходит в российский прокат, ровно двадцать лет спустя после исторического старта культового сай-фай экшена в России, — рассказали в пресс-службе компании.

Как передаёт ТАСС , фильм покажут в кинотеатрах по всей РФ. Их точное количество будет определено позже.

Ранее News.ru писал, что кинокомпания Warner Bros. Pictures Group планирует приступить к съёмкам четвёртой части легендарного фильма «Матрица». Об этом сообщил глава киностудии Тоби Эммерих.