«Мастер и Маргарита» со Снигирь, сериал по Булычеву: что смотреть на неделе

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера кино»

В конце января на экраны выходят фильм «Мастер и Маргарита» и фестивальный хит «Панические атаки». На русских онлайн-платформах можно посмотреть фантастические сериалы «Иные» и «Очевидное невероятное», а Netflix покажет мини-сериал о колумбийской наркобаронессе «Грисельда». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели на российских и зарубежных платформах.

«Мастер и Маргарита»

Премьера: 25 января.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Аугуст Диль, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Юра Борисов, Клас Банг, Аарон Водовоз, Марат Башаров, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Данил Стеклов, Полина Ауг.

Зачем смотреть: масштабное воплощение знаменитой истории Михаила Булгакова глазами режиссера Михаила Локшина.

Фильм «Мастер и Маргарита» планировали снимать еще в 2018 году. Тогда режиссером был назначен Николай Лебедев («Легенда № 17», «Экипаж», «Нюрнберг»). Производство несколько раз останавливали: сначала из-за финансовых трудностей, потом из-за пандемии коронавируса. В итоге снимать картину стал Михаил Локшин. Вместе со сценаристом Романом Кантором они переписали утвержденный сценарий и выбрали других актеров. На роль Маргариты изначально планировалась Ольга Куриленко, а Воланда должен был сыграть Олег Меньшиков. Команда Локшина рассматривала на одну из главных мужских ролей кандидатуры Кевина Спейси и Гэри Олдмана. Однако в конце концов режиссер выбрал немецкого актера Аугуста Диля («Бесславные ублюдки»).

Экранизация не воспроизводит в точности роман Булгакова. В фильме встречаются эпизоды из жизни самого писателя. Кроме того, создатели сделали акцент на любовной линии Мастера и Маргариты. Собственно поэтому режиссер отказался от первоначальной задумки назвать картину «Воланд».

«Иные»

Премьера: 25 января.

Где смотреть: «Кинопоиск».

В ролях: Илья Маланин, Ирина Мартыненко, Вольфганг Черни, Линда Лапиньш, Евгения Симонова, Алексей Серебряков, Николай Фоменко.

Зачем смотреть: В центре сюжета проекта эпоха раннего СССР. Однажды у девушки Анны активируются сверхспособности, и она героически останавливает столкновение машины и трамвая при помощи телекинетического удара. Однако девушка ранит десятки людей и разрушает улицу. За расследование этого странного происшествия берется следователь Лихолетов. Он уверен, что девушка причастна к произошедшему и наделена особой силой. Одновременно об Анне узнает могущественный и загадочный иностранец Нойманн, который уже давно ищет людей с подобными способностями по всей Европе. Их роковая встреча может привести к мировой катастрофе или стать началом великой истории любви.

Фильм снят по оригинальному сценарию Елены Войтович.

«Панические атаки»

Премьера: 25 января.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Елена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина.

Зачем смотреть: картина Ивана Твердовского завоевала главный приз московского фестиваля авторского кино «Зимний».

Главная героиня, 18-летняя Вика (Елена Тронина), страдает паническими атаками. В поселке Никель Мурманской области, где она родилась и выросла, такие отклонения считают надуманными. Вика мечтает уехать в Норвегию к своей сестре (Дарья Савельева). Она думает, что там лучше экология. Но мать запирает дочь, у которой клаустрофобия, в ее же комнате. Чтобы осуществить мечту, девушка получает загранпаспорт, сбегает от матери и садится в машину к водителю Никите (Сергей Двойников), который ежедневно мотается за границу.

Картину начали снимать еще до 2022 года, и она должна была стать копродукцией с Норвегией. Однако после 24 февраля название «Панические атаки» стало ассоциироваться не только с медицинским термином, но и отражать знакомое многим состояние, которое рифмуется с ощущением изоляции.

«Очевидное невероятное»

Премьера: 25 января.

Где смотреть: Окко.

В ролях: Светлана Ходченкова, Артем Быстров, Максим Лагашкин, Павел Любимцев.

Зачем смотреть: экранизация фантастических рассказов Кира Булычева о городе Великий Гусляр.

Обычный на первый взгляд город России — Великий Гусляр — оказывается центром притяжения внеземной жизни. В нем открыта связь с инопланетными цивилизациями и параллельными мирами, из-за чего там постоянно происходят удивительные события. Сами гуслярцы давно привыкли к окружающим их чудесам, но скрывают происходящее от жителей других городов.

Новоизбранный мэр Эдуард Белинский (Максим Лагашкин) знает о чудесах Великого Гусляра и планирует сделать из него туристический центр. Однако его план приходится не по душе местным жителям.

Картину снял режиссер Александр Войтинский. Его последняя работа «По щучьему велению» собрала в прокате 2,5 миллиарда рублей.

«Грисельда»

Премьера: 25 января.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: София Вергара, Андрес Байс, Альберто Герра, Кристиан Таппан.

Зачем смотреть: биографический сериал о Грисельде Бланко — колумбийской предпринимательнице и наркобаронессе. Она одной из первых построила свой бизнес на крупной контрабанде кокаина из Колумбии в США.

Грисельда Бланко считалась первой женщиной-миллиардером до своей смерти в 2012 году. Ее боялся даже Пабло Эскобар. Авторами сериала выступили Эрик Ньюман и Андрес Байс, работавшие над проектом «Нарко».

По сюжету Грисельда Бланко переезжает из Колумбии в США, чтобы организовать один из самых прибыльных картелей в истории. В 1970–1980-х она стремительно заявляет о себе в криминальном мире Майами. Из-за жесткого способа ведение бизнеса и убийств конкурентов она получила прозвище Крестная Мама.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Алексей Гуськов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Алексей Гуськов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Кузьма Сапрыкин и Паулина Врублевска на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Кузьма Сапрыкин и Паулина Врублевска на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Владислав Ценёв на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Владислав Ценёв на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Анна Котова на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Анна Котова на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Елена Север и Юрий Киселев на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Елена Север и Юрий Киселев на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актрисы Мария Хорева и Алла Сигалова (слева направо) на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актрисы Мария Хорева и Алла Сигалова (слева направо) на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Александр Новиков на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Александр Новиков на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Мария Андреева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Мария Андреева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Певец IVAN на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Певец IVAN на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса София Лебедева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса София Лебедева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Вячеслав Копейкин на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Вячеслав Копейкин на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Актриса Юлия Снигирь на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Актриса Юлия Снигирь на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Актриса Елизавета Боярская на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Актриса Елизавета Боярская на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Михаил Сафронов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Михаил Сафронов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Анар на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Анар на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Дмитрий Лысенков с супругой актрисой Марией Зиминой на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Дмитрий Лысенков с супругой актрисой Марией Зиминой на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Софья Синицына на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Софья Синицына на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Екатерина Вилкова на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Екатерина Вилкова на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Софья Синицына на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Софья Синицына на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Писатель, сценарист Александр Цыпкин на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Писатель, сценарист Александр Цыпкин на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Константин Хабенский на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Константин Хабенский на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Виктор Вержбицкий (справа) на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Виктор Вержбицкий (справа) на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Изабель Эйдлен на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Изабель Эйдлен на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Елизавета Моряк на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Елизавета Моряк на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Алексей Гуськов и его супруга Лидия Вележева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Алексей Гуськов и его супруга Лидия Вележева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Полина Ауг и Юрий Дейнекин на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Полина Ауг и Юрий Дейнекин на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Евгений Цыганов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Евгений Цыганов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Андрей Максимов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Андрей Максимов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Продюсер Игорь Толстунов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Продюсер Игорь Толстунов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Юлия Снегирь на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Юлия Снегирь на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU На премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU На премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь»

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