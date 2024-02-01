«Мастер и Маргарита»: отзывы и критика, почему ругают и хвалят экранизацию

Фото: Атмосфера кино

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Неделю назад состоялась премьера фэнтезийной драмы режиссёра Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Какие отзывы о картине, за что ее критикуют и хвалят?

О чем фильм «Мастер и Маргарита»

Картину советуют смотреть после знакомства с первоисточником, поскольку лента — скорее интерпретация, нежели экранизация романа Булгакова. В фильме мало цитат из оригинального текста, в отличие от, например, работы Владимира Бортко.

Время и место действия фильма совпадают с романом Булгакова: история разворачивается в 1930-е в Москве. В центре сюжета — история Мастера, в жизни которого существуют два мира: реальный и литературный. Первая линия как бы соприкасается с биографией самого Булгакова, вторая же по началу кажется лишь встроенным рассказом о Пилате и Иешуа, а также Воланде и его свите. Впоследствии обе сюжетные ветви пересекаются, из-за чего грань между ними становится едва ощутима.

Какие отзывы о фильме «Мастер и Маргарита»

Картина «Мастер и Маргарита» возглавила кинопрокат в России и СНГ, следует из данных портала Kinobusiness. Лента за выходные с 26 по 28 января собрала 428 млн рублей. Рейтинг фильма неоднозначный: «Кинопоиск» — 7,9/10, «Кино-Театр» — 5,7/10, «Иви» — 7,1/10.

Зрители, успевшие познакомиться с лентой Локшина, в основном хвалят картину. Россияне отмечают достойную работу художников, работавших над графикой, и творческий подход актеров: некоторым Евгений Цыганов показался более убедительным Мастером, чем, например, Александр Галибин из сериала Бортко.

«Уже нельзя снимать старыми методами и незачем. Даже хорошо, что существует подробный советский сериал и современный яркий „компьютеризированный“ полный метр. Каждый хорош по-своему, каждый найдёт своего зрителя», — отметила пользовательница портала «Кино-Театр.ру».

«Фильм сделан очень профессионально, красиво, интересно. Это не экранизация романа. Это самостоятельное произведение о писателе, о создании этого фантасмагорического произведения», — добавила другая.

Нашлись и те, кому фильм не понравился. Картину отругали за недостаток юмора и сатиры, за политические взгляды некоторых членов съемочной команды и за игру Юлии Снигирь, примерившей на себя роль Маргариты.

«Бортко может спать спокойно, его фильм лучший во всех отношениях, начиная от главной идеи романа — травли деятелей искусства — и собственно самого Булгакова до музыкального оформления и подбора актеров!» — написали в комментариях к фильму.

«После экранизации Бортко фильм очень скучен. Юлия Снигирь — прекрасна, но какая-то холодная. <...> Признаюсь, что Юлия Снигирь мне гораздо больше понравилась в роли Маргариты, нежели Вертинская в версии Юрия Кары, Но Ковальчук намного ярче, чем Снигирь», — отметила пользовательница Диана Никогло.

Фото: Euro International Film (EIA)/Dunav Film Мимзи Фармер в кадре из фильма «Мастер и Маргарита», 1972 год Фото: Euro International Film (EIA)/Dunav Film Мимзи Фармер в кадре из фильма «Мастер и Маргарита», 1972 год Фото: Euro International Film (EIA)/Dunav Film Обложка к DVD-релизу фильма «Мастер и Маргарита», 1972 год Фото: Euro International Film (EIA)/Dunav Film Обложка к DVD-релизу фильма «Мастер и Маргарита», 1972 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Вертинская Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Вертинская Фото: Пресс-служба ГК «Люксор»/РИА Новости Анастасия Вертинская в роли Маргариты в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита», 1994 год Фото: Пресс-служба ГК «Люксор»/РИА Новости Анастасия Вертинская в роли Маргариты в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита», 1994 год Фото: Пресс-служба ГК «Люксор»/РИА Новости Анастасия Вертинская в роли Маргариты в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита» Фото: Пресс-служба ГК «Люксор»/РИА Новости Анастасия Вертинская в роли Маргариты в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита» Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press Анна Ковальчук Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press Анна Ковальчук Фото: Юрий Белинский/ИТАР-ТАСС Актриса Анна Ковальчук в роли Маргариты на съемках в Павловске, 2004 год Фото: Юрий Белинский/ИТАР-ТАСС Актриса Анна Ковальчук в роли Маргариты на съемках в Павловске, 2004 год Фото: Юрий Белинский/ИТАР-ТАСС Артисты Александр Галибин (Мастер) и Анна Ковальчук (Маргарита) во время съемок в Павловске, 2004 год Фото: Юрий Белинский/ИТАР-ТАСС Артисты Александр Галибин (Мастер) и Анна Ковальчук (Маргарита) во время съемок в Павловске, 2004 год Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Юлия Снигирь Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Юлия Снигирь Фото: «Атмосфера кино» Юлия Снигирь в роли Маргариты в фильме «Мастер и Маргарита», 2023 год Фото: «Атмосфера кино» Юлия Снигирь в роли Маргариты в фильме «Мастер и Маргарита», 2023 год Фото: «Атмосфера кино» Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в роли Мастера и Маргариты в одноименном фильме, 2023 год Фото: «Атмосфера кино» Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в роли Мастера и Маргариты в одноименном фильме, 2023 год Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/ТАСС Анастасия Вертинская, Юлия Снигирь, Анна Ковальчук Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/ТАСС Анастасия Вертинская, Юлия Снигирь, Анна Ковальчук

Что говорят критики о фильме «Мастер и Маргарита»

Российский режиссер Андрей Кончаловский заявил, что не собирается смотреть резонансную киноленту. Кинематографист считает, что киноинтерпретация романа зачастую далека от смысла, который вкладывал сам Булгаков в свой текст.

«Я не видел этот фильм. Честно говоря, не могу больше смотреть „Мастера и Маргариту“. Я предпочитаю читать роман», — заявил режиссер в разговоре с LIFE.ru.

Кончаловский не стал комментировать политическую позицию режиссера «Мастера и Маргариты» и призывы запретить ленту. Режиссер подчеркнул, что «личные чувства к художнику всегда проецируются на то, что он делает», и от этого никуда не деться.

Кинокритик Сергей Сычев назвал радикальной идею экранизировать роман Булгакова в постмодернистском ключе. Несмотря на это, эксперт считает, что зрители оценят фильм, который сделан таким образом, чтобы понравиться и тем, кто знаком с творчеством писателя, и тем, кто роман не читал.

Критик Лидия Маслова отмечает, что из-за попытки «упаковать роман в 2 часа 37 минут экранного времени» и избавиться от всего несущественного «некоторые эпизоды и персонажи выглядят лишними».

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