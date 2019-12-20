https://static.news.ru/photo/f56d76e0-23d6-11ea-958d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Машков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сократил до минимума свою творческую деятельность в кино из-за большой загруженности в театре. По его словам, совмещать то и другое он не хочет, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Опираясь на опыт своего наставника Табакова, он напомнил, что тот, работая и в театре, и в кино, уже в 29 лет получил инфаркт.

Я в самом начале пути. Инфаркта не хочется, — сказал Машков в интервью «Российской газете».

В то же время, отметил народный артист России, окончательно завязывать с кинематографом он не собирается. Недавно свой единственный выходной он использовал для съёмок в эпизодической роли в картине режиссёра Сергея Урсуляка по рассказам сатирика Михаила Жванецкого.

Об отказе сниматься в фильмах Машков объявил в феврале 2019 года, вскоре после того как стал худруком театра. Как писал NEWS.ru, на большие и малые экраны он пообещал вернуться после того, как наладит работу на новом месте.