https://static.news.ru/photo/f56d76e0-23d6-11ea-958d-fa163e074e61_660.jpgВладимир МашковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сократил до минимума свою творческую деятельность в кино из-за большой загруженности в театре. По его словам, совмещать то и другое он не хочет, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Опираясь на опыт своего наставника Табакова, он напомнил, что тот, работая и в театре, и в кино, уже в 29 лет получил инфаркт.
Я в самом начале пути. Инфаркта не хочется, — сказал Машков в интервью «Российской газете».
В то же время, отметил народный артист России, окончательно завязывать с кинематографом он не собирается. Недавно свой единственный выходной он использовал для съёмок в эпизодической роли в картине режиссёра Сергея Урсуляка по рассказам сатирика Михаила Жванецкого.
Об отказе сниматься в фильмах Машков объявил в феврале 2019 года, вскоре после того как стал худруком театра. Как писал NEWS.ru, на большие и малые экраны он пообещал вернуться после того, как наладит работу на новом месте.