https://static.news.ru/photo/3a3909a4-3838-11ea-bf7e-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Дылда» Фото: Нон-стоп Продакшн

Российский актёр и руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков назвал «безобразием» отсутствие фильма «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова в списке номинантов на кинопремию «Оскар».

Машков прокомментировал ситуацию с финальным списком кандидатов на награды в беседе с РИА Новости.

Я не знаю, почему они ее «прокатили». Безобразие. Просто безобразие, — заявил артист.

Картина «Дылда» Кантемира Балагова попала в шорт-лист «Оскара», однако так и не получила номинацию. Позже продюсер картины Александр Роднянский заявил, что создатели картины довольны тем, что из 94 претендентов им всё-таки удалось войти в десятку лучших, писал NEWS.ru.