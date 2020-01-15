Российский актёр и руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков назвал «безобразием» отсутствие фильма «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова в списке номинантов на кинопремию «Оскар».
Машков
Я не знаю, почему они ее «прокатили». Безобразие. Просто безобразие, — заявил артист.
Картина «Дылда» Кантемира Балагова попала в шорт-лист «Оскара», однако так и не получила номинацию. Позже продюсер картины Александр Роднянский заявил, что создатели картины довольны тем, что из 94 претендентов им всё-таки удалось войти в десятку лучших, писал NEWS.ru.
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