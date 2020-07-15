Машины героев фильма «Однажды в Голливуде» уйдут с молотка

https://static.news.ru/photo/9cfc91ee-c73c-11ea-9c17-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» Фото: Sony Pictures Entertainment

Автомобили, на которых персонажи актёров Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта ездили в фильме «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино, будут проданы на торгах. С молотка уйдёт и другой реквизит, использованный в картине.

Торги проведёт аукционный дом Prop Store в Лондоне и Лос-Анджелесе 26 и 27 августа, сообщает The Independent.

Прогнозируемая стоимость голубого Volkswagen, на котором ездил Питт, составила $20-30 тысяч долларов. А жёлтый Cadillac героя ДиКаприо рассчитывают продать, за $45-55 тысяч.

На аукционе также будут представлены боксерские перчатки Рокки Бальбоа из фильма «Рокки», шлем Тома Круза из картины «Лучший стрелок». Самым дорогим лотом, предположительно, станет модель космического корабля, снятого в ленте «Чужой». Прогнозируемая стоимость составила $300 тысяч.

Как писал NEWS.ru, форму команды Rockford Peaches, которую носил Том Хэнкс на съёмках фильма «Их собственная лига», выставили на торгах. Подлинность изделий подтвердила компания SportsRobe, которая сшила форму для актёра.