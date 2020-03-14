https://static.news.ru/photo/297bd53e-65fa-11ea-a184-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма ««Маша и Медведь» Фото: AP/TAСС

Новый сезон мультсериала «Маша и Медведь» выйдет в формате 4К и будет состоять из 26 серий по семь минут каждая. Релиз намечен на осень 2020 года, сообщили в пресс-службе компании-производителя Animaccord.

При этом создатели мультипликационной саги пообещали зрителям воссоздать атмосферу, которая изначально понравилась и взрослым, и маленьким в этом проекте.

Мы возвращаемся к истокам, к основам — всему тому, что зрители любили в первом и втором сезонах. Такой же юмор, такая же картинка, классический сюжет, — рассказали в пресс-службе студии.

Серии будут выходить примерно раз в полтора месяца. Новый сезон станет пятым по счёту.

Сейчас сериал переведён на 39 языков. Его показывают более чем в 150 странах мира. Осенью 2019 года, как писал NEWS.ru, мультфильм «Маша и Медведь» вошёл в пятёрку самых востребованных детских шоу в мире.