«Mash» узнал причину смерти актёра Максима Пинскера

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Максим Пинскер (слева)

Telegram-канал Mash узнал предварительную причину смерти актёра из «Интернов» Максима Пинскера. Предположительно, это инфекция, из-за которой артист впал в кому и врачам не удалось его спасти. Об этом Telegram-каналу рассказал сын Пинскера Яков.

Актёр 20 августа уехал на съёмки в Калугу, а когда вернулся, то чувствовал себя очень плохо — не мог ходить и жаловался на боли в ноге. Добраться до квартиры ему помог сын. После этого домочадцы вызвали артисту скорую, Пинскера госпитализировали.

В больнице у актёра взяли анализы и пришли к выводу, что инфекция попала в спинной мозг, после чего началось заражение крови. Потом у пациента остановилось дыхание.

У Пинскера остались трое детей, младшему из которых 15 лет.

Ранее сообщалось, что актёр Максим Пинскер скончался в одной из больниц Москвы на 59-м году жизни. Пинскер известен по работам в проeктах «Интерны», «Гитлер капут!», «Ранетки», «Кремлевские курсанты», «Доктор Тырса», «Дед Мороз. Битва Магов», «Дурак», «Колл-центр».