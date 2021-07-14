Marvel продлил сериал «Локи» на второй сезон

Сериал «Локи» продлили на второй сезон. Об этом студия Marvel сообщила после титров заключительной серии первого сезона. Главный актёр Том Хиддлстон к тому же может вернуться к роли бога-трикстера в сиквеле «Доктора Стрэнджа», пишет Variety.

Официально Marvel новость пока не комментировала, однако догадки о том, что сериал продлят , появились уже давно. В начале года СМИ сообщали, что второй сезон «Локи» уже находится в работе. Тогда сообщалось, что главный сценарист Майкл Уолдрон продолжит работу над проектом и напишет продолжение.

Позднее исполнительный продюсер Нейт Мур говорил, что в «Локи» много историй, которые ещё можно развить. Он добавил, что Хиддлстон здесь показывает свои лучшие стороны.

Напомним, что первая серия вышла 9 июня 2021 года на стриминговом сервисе Disney+. Сериал уже попал в топ-250 на «КиноПоиске» и получил высокий рейтинг не только в России, но и за рубежом. Считается, что «Локи» один из самых амбициозных сериалов Marvel.

По сюжету во время событий «Мстителей» Локи ловит полиция времени. Антигероя вынуждают исправить временной парадокс, который возник из-за кражи Тессеракта. Бог-трикстер попытается сбежать, а ловить его будет инспектор Мобиус (роль исполнил Оуэн Уилсон).

Ранее сообщалось, что автор фэнтези-саги «Песнь льда и пламени», по которому снята «Игра престолов», Джордж Мартин разрабатывает новый сериал. Писатель стал исполнительным продюсером экранизации книг Тони Хиллермана «Липхорн и Чи».