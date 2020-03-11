Студия Marvel решила отменить съёмки сериала «Сокол и Зимний солдат» в Праге. Это связано с опасениями по поводу вспышки коронавируса.
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Это уже не первый случай, когда Marvel приходится менять место съёмок. Ранее команда покинула Пуэрто-Рико из-за землетрясений,
Как писал NEWS.ru, в Сети появились видео со съёмочной площадки сериала «Сокол и Зимний солдат» вселенной Marvel. На кадрах видна работа команды над сценой с участием нового Капитана Америка — Агента США.
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