https://static.news.ru/photo/aa630e86-6377-11ea-a25a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Студия Marvel решила отменить съёмки сериала «Сокол и Зимний солдат» в Праге. Это связано с опасениями по поводу вспышки коронавируса.

Как отмечает Deadline, компания возвращает съёмочную группу обратно в Атланту и скорее всего уже не вернётся в чешскую столицу, где недавно ввели запрет на массовые мероприятия в связи с распространением инфекции.

Это уже не первый случай, когда Marvel приходится менять место съёмок. Ранее команда покинула Пуэрто-Рико из-за землетрясений, передаёт DTF.

Как писал NEWS.ru, в Сети появились видео со съёмочной площадки сериала «Сокол и Зимний солдат» вселенной Marvel. На кадрах видна работа команды над сценой с участием нового Капитана Америка — Агента США.