Marvel объявила состав новой «Фантастической четверки» В новой «Фантастической четверке» сыграют Педро Паскаль и Ванесса Кирби

Фото: Netflix/Keystone Press Agency/Global Look Press

Педро Паскаль

Киностудия Marvel выбрала актеров для перезапуска серии фильмов про «Фантастическую четверку», пишет Deadline. На роль Мистера Фантастика утвердили Педро Паскаля, Сьюзан Шторм-Ричардс воплотит на экране британка Ванесса Кирби, Человека-факела сыграет Джозеф Куинн, а Существо — Эбон Мосс-Бакрак.

Режиссером картины станет Мэтт Шекман, который до этого снимал сериал про членов другой супергеройской команды — «Ванда/Вижн». Выход киноленты в прокат запланирован на 25 июля 2025 года.

Marvel объявила о планах по перезапуску серии фильмов про «Фантастическую четверку» еще в 2020 году. Тогда ожидалось, что съемки доверят режиссеру Джону Уоттсу, который был ответственен за фильмы про Человека-паука с Томом Холландом в главной роли.

Комиксы про «Фантастическую четверку» увидели свет в ноябре 1961 года. Создателями выступили сценарист Стэн Ли и художник Джек Кирби. Это третий перезапуск фильмов про «Фантастическую четверку» за последние 20 лет. Наиболее известна дилогия «Фантастическая четверка» 2005–2007 годов режиссера Тима Стори. Главные роли исполнили Джессика Альба, Йоан Гриффитт, Крис Эванс и Майкл Чиклис. Фильмы не оценили критики, но они окупились в прокате.

Последний раз «Фантастическую четверку» на экраны возвращал Джош Транк в 2015 году. В фильме снялись Майлз Теллер, Кейт Мара, Майкл Б. Джордан и Джейми Белл. Фильм был плохо принят критиками и провалился в прокате.

Ранее Marvel Entertainment опубликовала трейлер нового фильма про Дэдпула. В ролике также появился Росомаха, а сам фильм про дерзкого и ироничного супергероя теперь называется «Дэдпул и Росомаха». Из видео становится понятно, что в основе сюжета будет лежать попытка Дэдпула по поручению правительства спасти саму киновселенную Marvel и ее героев. Режиссером картины стал Шон Леви, снявший комедийный экшен «Главный герой».