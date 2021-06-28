Мартин напишет новый финал «Игры престолов»

Американский писатель Джордж Мартин назвал «тотальным провалом» финал сериала «Игра престолов», основанного на его серии романов «Песнь льда и огня». Фанатом саги он пообещал написать новую концовку в последней книге, передаёт портал Deadline.

Когда в 2011 году вышел первый сезон [сериала «Игра престолов»], я выпустил лишь пять книг из этой серии. Я никогда не думал, что они меня перегонят. Однако им это удалось. Для меня странно то, что сериал пошёл своим путём, — заявил автор.

По мнению писателя, сначала у него отсутствовали вопросы к студии HBO, экранизировавшей его детище. Сценаристы консультировались с ним по основным сюжетным линиями и вносили свои правки.

Но в один момент изменений в проекте стало слишком много, создавая эффект «снежного кома», из-за чего «умерла» самобытность «Игры престолов», а концовка восьмого сезона разочаровала миллионы поклонников. По словам Мартина, сейчас он работает над последними книгами саги — «Ветра зимы» и «Грёзы о весне». Публикация первой запланирована на лето 2021-го. Второй — примерно через два года.

Сериал «Игра престолов» транслировался в 2011–2019 годах. Вышло восемь сезонов, или 73 эпизода.

Ранее сообщалось, что британский актёр Грэм Мактавиш, известный ролью гнома Двалина в трилогии Питера Джексона «Хоббит», снимается в приквеле фэнтези-саги «Игра престолов» — сериале «Дом дракона». По оценкам звезды, масштаб новой ленты впечатляет, в ней «очень много драконов».

«Дом дракона» основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действие в произведении разворачивается за 300 лет до событий из «Игры престолов». Съёмки начались в апреле 2021 года. Премьеру запланировали на 2022-й.