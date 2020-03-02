Американский актёр Марк Руффало подтвердил информацию о том, что может принять участие в сериале, созданном на основе фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо. В настоящее время он ведёт переговоры.
Руффало провёл встречу с поклонниками на одной из панелей в рамках выставки Chicago Comic & Entertainment Expo 2020,
Артист ещё не дал окончательный ответ продюсерам, но отметил, что из Пон Чжун Хо мог бы получиться отличный режиссёр фильмов Marvel. Актёр также рассказал, что ведёт переговоры о своём участии в сериале She-Hulk супергеройской вселенной.
О том, что Марк Руффало может сыграть в многосерийной адаптации «Паразитов», стало известно в феврале, писал NEWS.ru.
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