https://static.news.ru/photo/078f0714-5ca1-11ea-9fd5-fa163e074e61_660.jpg Марк Руффало Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Марк Руффало подтвердил информацию о том, что может принять участие в сериале, созданном на основе фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо. В настоящее время он ведёт переговоры.

Руффало провёл встречу с поклонниками на одной из панелей в рамках выставки Chicago Comic & Entertainment Expo 2020, передаёт DTF. Во время беседы он подтвердил, что компания HBO рассматривает его на роль отца семьи в проекте.

Артист ещё не дал окончательный ответ продюсерам, но отметил, что из Пон Чжун Хо мог бы получиться отличный режиссёр фильмов Marvel. Актёр также рассказал, что ведёт переговоры о своём участии в сериале She-Hulk супергеройской вселенной.

О том, что Марк Руффало может сыграть в многосерийной адаптации «Паразитов», стало известно в феврале, писал NEWS.ru.