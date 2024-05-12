«Мама сказала, что он придурок»: саратовцы заметили Кологривого в городе Жители Саратова заметили приехавшего на съемки «Комбинации» Кологривого

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Жители Саратова заметили актера Никиту Кологривого, который приехал на съемки сериала «Комбинация» в Саратов, сообщает 164.ru. По словам корреспондента издания, часть набережной в связи с происходящим перекрыли. При этом в разговоре двух подростков, касающемся актера, прозвучало слово «придурок».

Какой-то дурак приехал в Саратов, все пришли его смотреть <...>. Мама сказала, что он придурок, — сказал один из подростков.

По информации журналистов, съемочная группа постаралась и вернула дух СССР. На набережной поставили телефонную будку, припарковали соответствующие машины и развесили рекламу 1990-х годов. Известно, что Кологривый исполнит роль первого продюсера группы «Комбинация» Александра Шишинина.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у актера Никиты Кологривого накопился крупный долг перед налоговой. По данным канала, речь может идти о сумме около 1,4 млн рублей. Как сообщают источники, звезде «Слова пацана» уже пришло уведомление из ФНС с требованием погасить задолженность, иначе ему назначат штраф в размере 20% от суммы налога, а также наложат арест на банковский счет.