Макконахи рассказал о пережитом сексуальном насилии

https://static.news.ru/photo/77204668-20f2-11eb-a3a3-fa163e074e61_660.jpg Мэттью Макконахи Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актёр Мэттью Макконахи рассказал о пережитом в юности сексуальном насилии.

Так, в эфире шоу Tamron Hall ведущая спросила у актёра, почему в своей автобиографии «Зелёные огни» он упомянул о растлении в возрасте 15 лет, однако не привёл никаких подробностей инцидента. Макконахи также не делился подробностями о домогательствах, которые случились с ним в 18 лет.

По словам актёра, все детали произошедшего могли бы использовать СМИ. Он не считает себя жертвой, поэтому предпочитает скрывать дополнительную информацию.

Эти два события произошли со мной в 15 и 18 лет. Если бы они произошли со мной раньше, может быть, я был бы больше сбит с толку. Но когда это случилось, мне было ясно, что они ошибались, что они не идеальны, — рассказал Макконахи.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Елена Ксенофонтова, известная по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон», призналась, что в детстве пострадала от отчима-педофила.

Когда Ксенофонтовой было семь лет, её мать вышла замуж за Владимира Назметова. Тот часто избивал свою жену, а когда её не было дома, приставал к падчерице.