Майкл Бэй спродюсирует триллер о пандемии и изоляции

https://static.news.ru/photo/60a6e236-9a9a-11ea-aba3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Американский режиссёр Майкл Бэй выступит продюсером фильма Songbird («Певчая птица»), рассказывающего о последствиях глобальной пандемии.

Бэй займётся производством картины в сотрудничестве с кинокомпанией Адама Гудмана Invisible Narratives, сообщает Deadline. Сценарий написали Адам Мэйсон и Саймон Бойес. Они также займутся постановкой ленты.

Действие триллера развернётся спустя два года после начала пандемии, которая так и не завершилась. Сначала требования к изоляции убрали, но потом их пришлось вернуть, после того как вирус начал распространяться и мутировать.

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