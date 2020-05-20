Майкл Бэй спродюсирует триллер о пандемии и изоляции

Американский режиссёр Майкл Бэй выступит продюсером фильма Songbird («Певчая птица»), рассказывающего о последствиях глобальной пандемии.
Бэй займётся производством картины в сотрудничестве с кинокомпанией Адама Гудмана Invisible Narratives,
Действие триллера развернётся спустя два года после начала пандемии, которая так и не завершилась. Сначала требования к изоляции убрали, но потом их пришлось вернуть, после того как вирус начал распространяться и мутировать.
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