Людмила Улицкая получит немецкую премию Зигфрида Ленца

Российскую писательницу Людмилу Улицкую удостоили премии немецкой премии имени Зигфрида Ленца в 2020 году. Церемония вручения пройдет 19 марта в ратуше Гамбурга в следующем году.
В денежном выражении стоимость премии составляет €50 тыс,
Фонд, вручающий награду, назвал Улицкую «выдающейся писательницей России». По мнению представителей, романы и рассказы автора «отражают трагедию 20-го столетия, эпоху тирании и геноцида».
Ранее журналист и писатель Дмитрий Быков назвал Людмилу Улицкую одной из лучших писательниц десятилетия в России. Он также выделил её произведения «Казус Кукоцкого» и «Даниэль Штайн, переводчик».
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