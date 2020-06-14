Людмила Улицкая получит немецкую премию Зигфрида Ленца

https://static.news.ru/photo/0461a36e-aef2-11ea-8890-fa163e074e61_660.jpg Людмила Улицкая Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Российскую писательницу Людмилу Улицкую удостоили премии немецкой премии имени Зигфрида Ленца в 2020 году. Церемония вручения пройдет 19 марта в ратуше Гамбурга в следующем году.

В денежном выражении стоимость премии составляет €50 тыс, сообщает ТАСС. Её присуждают зарубежным писателям за произведения, «близкие по духу» с книгам немецкого новеллиста и драматурга Зигфрида Ленца, который умер в 2014 году.

Фонд, вручающий награду, назвал Улицкую «выдающейся писательницей России». По мнению представителей, романы и рассказы автора «отражают трагедию 20-го столетия, эпоху тирании и геноцида».

Ранее журналист и писатель Дмитрий Быков назвал Людмилу Улицкую одной из лучших писательниц десятилетия в России. Он также выделил её произведения «Казус Кукоцкого» и «Даниэль Штайн, переводчик».