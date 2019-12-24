https://static.news.ru/photo/3511b704-265f-11ea-be1e-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Чернобыль» Фото: Home Box Office (HBO)

Одна из сюжетных линий нашумевшего сериала о чернобыльской катастрофе от НВО и Sky посвящена жизни молодой пары — Василия Игнатенко и его жены. Однако сама Людмила утверждает, что не давала разрешения на экранизацию своей судьбы.

Помимо этого, женщина рассказала, что после выхода шоу на неё обрушилась лавина критики, сообщило издание Independent. Её роль в сериале исполнила актриса Джесси Бакли.

Мне было очень больно и неприятно из-за того, что обо мне будет фильм. Журналисты вламывались в квартиру, подставляли ноги, чтобы заблокировать дверь, и записывали интервью, — рассказала Игнатенко.

Супруг Людмилы был одним из первых пожарных, погибших от смертельной дозы радиации после катастрофы. По словам Людмилы, её буквально затравили после того, как в фильме была показана сцена, когда она, будучи беременной, приходит к умирающему мужу. На момент катастрофы Игнатенко была беременна от Василия. Её дочка умерла через четыре часа после рождения.

Игнатенко рассказала также, что ей предлагали деньги после того, как завершились съёмки. При этом Людмила утверждает, что «телекомпания поступила неправильно, не встретившись с ней».

Был звонок из Москвы. Мне сообщили, что съёмки проходят в Латвии и Киеве, они хотели связаться со мной, но не смогли. Они сказали, что хотели бы заплатить $3 тыс. Когда об этом шла речь, сериал уже сняли, — пояснила она.

HBO и Sky жалобы Людмилы опровергают. Телеканалы утверждают, что съёмочная группа общалась с Игнатенко и до съёмок, и во время, и после. По словам представителей медиакомпаний, ей не раз давали возможность высказать свои пожелания. При этом во время общения она никогда не выступала против использования её истории или истории её мужа Василия.

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