Любимова обсудила график выхода фильмов с представителями киноотрасли

https://static.news.ru/photo/243efa08-af18-11ea-90c9-fa163e074e61_660.jpg Ольга Любимова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с представителями индустрии график выхода фильмов после возобновления работы кинотеатров. Площадки пришлось временно закрыть из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Во время дискуссии было озвучено, что при составлении прокатной сетки будут учитываться как интересы зрителей, так и интересы отрасли, сообщает «Интерфакс». Любимова отметила, что, согласно опросам, жители России готовы вернуться в кинотеатры.

В этой ситуации все должны работать слаженно: и кинокомпании, и кинодистрибьюторы, и кинотеатральные сети. Отрасли предстоит непростая задача — определить стратегию кинопоказа в России на ближайшие полгода и учесть в ней интересы всех заинтересованных игроков, — заявила министр.

Представители кинодистрибьюетров подчеркнули, что их главная цель — вернуть привычку зрителей ходить на сеансы в залы. Директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин выразил мнение, что начинать нужно с больших картин. Однако этот вопрос ещё не решён окончательно.

Любимова также заявила, что на раннем этапе массовые походы в кинотеатры должны проходить при максимальном соблюдении всех мер безопасности.

Как писал NEWS.ru, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) утвердила рекомендации, регулирующие посещение и работу кинотеатров на фоне пандемии коронавируса. Они были подготовлены совместно с Министерством культуры России.