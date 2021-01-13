Лунгин оценил выдвижение «Чудо-женщины 1984» на «Оскар» во всех категориях

https://static.news.ru/photo/8cd9c8de-5587-11eb-a12f-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Чудо-женщина 1984» Фото: kinopoisk.ru

Российский режиссёр Павел Лунгин отреагировал на выдвижение фантастического боевика «Чудо-женщина 1984» на премию «Оскар» во всех номинациях. По его словам, мир живёт «во время глубоких культурных мутаций, которые совершенно непонятно к чему приведут». Мэтр отметил, что сейчас всё чаще и чаще побеждает то, что раньше считалось «плохим вкусом».

Сейчас мы видим, как снова и снова это побеждает. Воспринять это можно иронически, наверное, как окончательную победу демократии, полная «демократизация». <...> Сейчас один из самых главных и важных моментов в кино — чтобы было легко и понятно максимально большим числом зрителей. Как только такое количество набирается, то сразу теряются его качество, сложность и поиск и всё то, что отличает настоящее произведение искусства. Считаю, что то, что происходит в этом плане, очень печально, — рассказал Лунгин в беседе с NEWS.ru.

Лента «Чудо-женщина 1984» с Галь Гадот в главной роли может выйти на широкие экраны в РФ 14 января. Актриса также номинирована на престижную премию. Кроме неё награду предлагают вручить продюсерам Деборе и Заку Снайдеру, режиссёру Пэтти Дженкинс, авторам сценария Джеффу Джонсу и Дэйву Каллахэму, актрисам Кристен Виг, Робин Райт и Конни Нильсен и актёрам Крису Пайну и Педро Паскалю.

Также статуэтки могут достаться художнику по костюмам Линди Хемминг, композитору Хансу Циммеру, оператору Мэттью Дженсену и другим участникам съёмочной команды. Картина снимается по мотивам комиксов от DC.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аналитики Центра изучения женщин в кино и на телевидении при Университете Калифорнии в Сан-Диего выяснили, что среди 100 самых кассовых фильмов 2020 года 16% сняли режиссёры-женщины. Этот показатель оказался рекордным.