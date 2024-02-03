Бикович потерял роль в «Белом лотосе»: фото актера в кино Актер Бикович стал жертвой культуры отмены из-за пророссийской позиции

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Холоп-2»

Сербский актер Милош Бикович родился 13 января 1988 года в Белграде. Он окончил Белградский университет искусств и был актером Белградского драматического театра. Бикович имеет сербские кинематографические награды.

Судьбоносным эпизодом в его карьере стало знакомство с российским режиссером Никитой Михалковым на Московском кинофестивале, где он представлял сербский фильм. Кинодеятель пригласил Биковича в свой фильм «Солнечный удар». С этой ленты началась его российская кинокарьера. Он снялся в популярных фильмах «Холоп», «Вызов» и во многих других.

В 2018 году Бикович принял участие в съемках художественного фильма «Балканский рубеж» в Крыму. После посещения полуострова он попал под санкции Украины — ему был запрещен въезд в страну.

В феврале 2021 года Бикович получил российское гражданство. После начала спецоперации актер заявил, что СВО никоим образом не влияет на его жизнь и отношение к России.

Ранее разразился скандал после того, как компания HBO подтвердила участие Биковича в третьем сезоне сериала «Белый лотос». В ответ МИД Украины опубликовал кадры, на которых актер пожимает руку президенту РФ Владимиру Путину. На Украине также обвинили артиста в оправдании геноцида. В итоге Бикович лишился роли.

Издание The Guardian ранее отмечало, что Бикович поддержал воссоединение Крыма с Россией, отметив, что крымчане сделали этот шаг на референдуме. Американский портал Deadline сообщил, что Бикович «отказался осудить СВО» и заявил, что каждый конфликт имеет свои обстоятельства.

Таблоид The Daily Mail писал, что актеру «запрещен въезд на Украину с 2019 года из-за слов о том, что жители Крыма имеют право сами решать вопрос об объединении с Россией».

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