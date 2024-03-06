«Лучше не приезжать»: Венес назвал чертями уехавших из России артистов Актер Венес заявил, что не стал бы подавать руку уехавшим из России людям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аристарх Венес

Российский актер Аристарх Венес, сыгравший в военном кинофильме «20/22», назвал чертями уехавших из России артистов, которым, по его мнению, лучше обратно не приезжать, передает корреспондент NEWS.ru. Людей, которые выступают за поддержку российских военных, но при этом отказываются сняться в киноленте о событиях в Донбассе, актер считает странными.

Что значит подать руку или нет. Тем кто уехал из страны — точно нет. Там есть определенные черти, которым точно нет. Им вообще лучше не приезжать, так как они еще может какое-то время живыми здоровыми побудут, — сказал он.

Ранее актер Семен Трескунов, известный по сериалу «Ивановы-Ивановы», сообщил, что ищет работу за рубежом. Он написал в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что этот день его «настиг». По словам Трескунова, ему нужны деньги, которые позволять существовать дальше. Известно, что он проживает в Испании.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее заявил, что покинувшие Россию звезды шоу-бизнеса, которые дискредитируют Вооруженные силы РФ из-за рубежа, ответят по закону за свои действия в случае возвращения. Он связал их позицию по отношению к Москве с попыткой угодить политике тех стран, где они находятся.