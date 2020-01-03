https://static.news.ru/photo/4379c1ca-2fb4-11ea-a5fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Российский певец Юрий Лоза невысоко оценил драму «Текст» режиссёра Клима Шипенко. По словам артиста, фильм он буквально «заставил себя досмотреть».

Он «невооружённым глазом» заметил, что создатели картины постарались. Но назвал ленту затянутой. Вызвало недовольство и обилие нецензурной речи.

Матерные слова я бы заменил крепкими, но всё-таки цензурными, как это делают в большом взрослом кино, — написал Лоза в Facebook.

Эксперт по всем вопросам также подверг критике постельную сцену, освещение и актёрский состав, который и вовсе «никуда не годится». Он также предположил, что получившая скандальную известность постельная сцена была добавлена исключительно «для привлечения любителей „клубнички“».

После этого музыкант задался вопросом, «зачем вообще было всё это снимать».

Ранее актриса Кристина Асмус, как писал NEWS.ru, рассказала подробности о съёмках постельной сцены в «Тексте». По её словам, режиссёру хватило всего четыре дубля.