Народную артистку РФ Лию Ахеджакову, которая в этом году отметила 85-летний юбилей, проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались спектаклем в Бремене с участием артистки, во время которого Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом.

Пока данная информация не подтвердилась, однако в России уже предложили лишить актрису всех почетных званий и признать ее иностранным агентом. Глава Федерального проекта по безопаcности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин даже призвал судить Ахеджакову за государственную измену.

Лия Ахеджакова снялась в десятках фильмов, не считая её многолетней службы в театре. Российский зритель помнит актрису благодаря роли в культовой драме Эльдара Рязанова «Служебный роман», где Ахеджакова сыграла секретаршу Верочку. Актриса снялась в таких знаковых картинах, как «Москва слезам не верит», «Гараж», «Ищу человека» и даже исполнила эпизодическую, но запоминающуюся роль гейши в японском ресторане в трагикомедии «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова.

NEWS.ru публикует фото лучших ролей актрисы.

Алиса Фрейндлих и Лия Ахеджакова на съемках фильма «Служебный роман»

Фото: РИА Новости

Алиса Фрейндлих и Лия Ахеджакова на съемках фильма «Служебный роман»

Римма Мануковская и Лия Ахеджакова на съемках фильма «Ищу человека»

Фото: РИА Новости

Римма Мануковская и Лия Ахеджакова на съемках фильма «Ищу человека»

Лия Ахеджакова и Ольга Волкова в фильме «Небеса обетованные»

Фото: РИА Новости

Лия Ахеджакова и Ольга Волкова в фильме «Небеса обетованные»

Лия Ахеджакова (справа) в спектакле театра «Современник»

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Лия Ахеджакова (справа) в спектакле театра «Современник»

Лия Ахеджакова в фильме Кирилла Серебренникова «Изображая жертву»

Фото: ТАСС

Лия Ахеджакова в фильме Кирилла Серебренникова «Изображая жертву»

Лия Ахеджакова и Авангард Леонтьев в спектакле «Фигаро»

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Лия Ахеджакова и Авангард Леонтьев в спектакле «Фигаро»

Лия Ахеджакова в роли Бабы Яги в фильме «Книга мастеров»

Фото: РИА Новости

Лия Ахеджакова в роли Бабы Яги в фильме «Книга мастеров»

Лия Ахеджакова в спектакле «Первый хлеб» в театре «Современник»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Лия Ахеджакова в спектакле «Первый хлеб» в театре «Современник»