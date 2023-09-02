Секретарша Верочка и гейша: кого играла Лия Ахеджакова

Фото: ТАСС

Ия Саввина и Лия Ахеджакова в фильме «Гараж»

Народную артистку РФ Лию Ахеджакову, которая в этом году отметила 85-летний юбилей, проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались спектаклем в Бремене с участием артистки, во время которого Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом.

Пока данная информация не подтвердилась, однако в России уже предложили лишить актрису всех почетных званий и признать ее иностранным агентом. Глава Федерального проекта по безопаcности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин даже призвал судить Ахеджакову за государственную измену.

Лия Ахеджакова снялась в десятках фильмов, не считая её многолетней службы в театре. Российский зритель помнит актрису благодаря роли в культовой драме Эльдара Рязанова «Служебный роман», где Ахеджакова сыграла секретаршу Верочку. Актриса снялась в таких знаковых картинах, как «Москва слезам не верит», «Гараж», «Ищу человека» и даже исполнила эпизодическую, но запоминающуюся роль гейши в японском ресторане в трагикомедии «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова.

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