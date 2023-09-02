Народную артистку РФ Лию Ахеджакову, которая в этом году отметила 85-летний юбилей, проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались спектаклем в Бремене с участием артистки, во время которого Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом.
Пока данная информация не подтвердилась, однако в России уже предложили лишить актрису всех почетных званий и признать ее иностранным агентом. Глава Федерального проекта по безопаcности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин даже призвал судить Ахеджакову за государственную измену.
Лия Ахеджакова снялась в десятках фильмов, не считая её многолетней службы в театре. Российский зритель помнит актрису благодаря роли в культовой драме Эльдара Рязанова «Служебный роман», где Ахеджакова сыграла секретаршу Верочку. Актриса снялась в таких знаковых картинах, как «Москва слезам не верит», «Гараж», «Ищу человека» и даже исполнила эпизодическую, но запоминающуюся роль гейши в японском ресторане в трагикомедии «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова.
NEWS.ru публикует фото лучших ролей актрисы.
Фото: РИА Новости
Алиса Фрейндлих и Лия Ахеджакова на съемках фильма «Служебный роман»
Фото: РИА Новости
Алиса Фрейндлих и Лия Ахеджакова на съемках фильма «Служебный роман»
Фото: РИА Новости
Римма Мануковская и Лия Ахеджакова на съемках фильма «Ищу человека»
Фото: РИА Новости
Римма Мануковская и Лия Ахеджакова на съемках фильма «Ищу человека»
Фото: РИА Новости
Лия Ахеджакова и Ольга Волкова в фильме «Небеса обетованные»
Фото: РИА Новости
Лия Ахеджакова и Ольга Волкова в фильме «Небеса обетованные»
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Лия Ахеджакова (справа) в спектакле театра «Современник»
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Лия Ахеджакова (справа) в спектакле театра «Современник»
Фото: ТАСС
Лия Ахеджакова в фильме Кирилла Серебренникова «Изображая жертву»
Фото: ТАСС
Лия Ахеджакова в фильме Кирилла Серебренникова «Изображая жертву»
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Лия Ахеджакова и Авангард Леонтьев в спектакле «Фигаро»
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Лия Ахеджакова и Авангард Леонтьев в спектакле «Фигаро»
Фото: РИА Новости
Лия Ахеджакова в роли Бабы Яги в фильме «Книга мастеров»
Фото: РИА Новости
Лия Ахеджакова в роли Бабы Яги в фильме «Книга мастеров»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Лия Ахеджакова в спектакле «Первый хлеб» в театре «Современник»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Лия Ахеджакова в спектакле «Первый хлеб» в театре «Современник»