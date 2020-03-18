https://static.news.ru/photo/fad2a4dc-68f7-11ea-a972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saw/facebook.com

Кинокомпания Lionsgate перенесла премьеру новой главы кинофрашизы «Пила». Это связано с опасениями по поводу распространения коронавируса.

Российская премьера должна была состояться 14 мая. Также стало известно о том, что компания отложила триллеры «Беги» с Сарой Полсон и «Антебеллум» с Жанель Моне, сообщает Variety.

Все три фильма остались без даты релиза до тех пор, пока не станет яснее, когда кинотеатры смогут открыться.

Как писал NEWS.ru, в новой ленте «Пила» актёр и комик Крис Рок сыграл главного героя и выступил в качестве исполнительного продюсера. 5 февраля вышел тизер картины.