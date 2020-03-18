Кинокомпания Lionsgate перенесла премьеру новой главы кинофрашизы «Пила». Это связано с опасениями по поводу распространения коронавируса.
Российская премьера должна была состояться 14 мая. Также стало известно о том, что компания отложила триллеры «Беги» с Сарой Полсон и «Антебеллум» с Жанель Моне,
Все три фильма остались без даты релиза до тех пор, пока не станет яснее, когда кинотеатры смогут открыться.
Как писал NEWS.ru, в новой ленте «Пила» актёр и комик Крис Рок сыграл главного героя и выступил в качестве исполнительного продюсера. 5 февраля вышел тизер картины.
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