Лили Вачовски заявила, что «Матрица» — фильм о трансгендерах

https://static.news.ru/photo/c11bf29a-d7ea-11ea-b17d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Esposito/Global Look Press

Лили Вачовски, одна из режиссёров трилогии «Матрица», заявила, что все три фильма посвящены теме гендерной идентичности.

Таким образом она подтвердила давнюю фанатскую теорию о настоящем посыле «Матрицы». По её словам, на момент выхода фильмов мир ещё не был готов к подобным откровениям и время для раскрытия темы трилогии наступило только сейчас, передаёт журнал «Нож».

Я рада, что люди говорят о «Матрице» через призму трансгендерности. Мне нравится, что эти фильмы оказались близки трансгендерным людям, которые подходят ко мне и говорят о том, как они спасли им жизнь, — заявила она.

Сама Лили, как и её сестра Лана, на момент съёмок «Матрицы» была мужчиной. Ларри и Эндрю Вачовски стали сёстрами Вачовски, совершив транспереход в 2010 и 2016 годах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что выпуск четвёртой части фильма «Матрица» режиссёра Ланы Вачовски на большие экраны перенесён на два года. Премьеру пришлось отложить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.