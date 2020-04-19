Лидером новой команды «Мстителей» станет женщина

https://static.news.ru/photo/8d754e3a-824c-11ea-84f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: marvel.com

В новом фильме американской кинокомпании Marvel команду «Мстителей» возглавит женщина. Лидером супергероев станет Кэрол Дэнверс, также известная как Капитан Марвэл. Её роль в фильме исполнит актриса Бри Ларсон.

Поклонники творений кинокомпании смогут понаблюдать за новыми приключениями «Мстителей» в сольной картине про Дэнверс под названием «Капитан Марвэл 2». Название будущей команды пока остаётся в секрете. Среди возможных вариантов — «Новые Мстители» и «Молодые Мстители».

Кроме того, по-прежнему неизвестно, кто из супергероев станет частью новой команды. В числе претендентов — Женщина-Халк, дочь Соколиного Глаза, Сорвиголова, Железный Кулак и не только.

Премьера фильма запланирована на 8 июля 2022 года, напоминает MCU Cosmic.

Как ранее передавал NEWS.ru, компания Marvel показала поклонникам пасхалку, которую создатели поместили в фильме «Мстители: Финал».

Студия опубликовала в Twitter два совмещённых кадра из картины, которые показывают, как выкинутые вперёд руки стоящих по кругу супергероев похожи на реактор из груди Железного человека.