ЛГБТ-журналист из России взял интервью у продюсера «Красоты по-американски»

Российский журналист и блогер Карен Шаинян взял интервью у американского продюсера Брюса Коэна, известного по работе над фильмами «Красота по-американски», «Крупная рыба», «Харви Милк» и «Мой парень — псих».
Коэн
Он также поделился деталями сотрудничества со Стивеном Спилбергом, Кэтлин Кеннеди и Фрэнком Маршаллом, которые были его учиталями.
Как писал NEWS.ru актёр из США Один Байрон, сыгравший в сериале «Интерны», рассказал в интервью с Кареном Шаиняном, как совершил каминг-аут в России.
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