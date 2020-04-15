ЛГБТ-журналист из России взял интервью у продюсера «Красоты по-американски»

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Российский журналист и блогер Карен Шаинян взял интервью у американского продюсера Брюса Коэна, известного по работе над фильмами «Красота по-американски», «Крупная рыба», «Харви Милк» и «Мой парень — псих».

Коэн принял участие в YouTube-шоу «Откровенный разговор с весёлыми людьми», во время которой поговорил о том, как изменилось создание кино за последние годы и права представителей ЛГБТ в США.

Он также поделился деталями сотрудничества со Стивеном Спилбергом, Кэтлин Кеннеди и Фрэнком Маршаллом, которые были его учиталями.

Как писал NEWS.ru актёр из США Один Байрон, сыгравший в сериале «Интерны», рассказал в интервью с Кареном Шаиняном, как совершил каминг-аут в России.